29.12 10:08 MIGnews.com

Либерман: решение антисемитизма - репатриация в Израиль

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Лидер "НДИ" Авигдор Либерман прокомментировал нападение на дом раввина в Нью-Йорке.В сообщении на иврите он пишет: "Снова и снова мы являемся свидетелями тяжелых последствий антисемитизма, на этот раз в Монси, штат Нью-Йорк. Наряду с глубокой печалью и желанием скорейшего выздоровления раненым, важно знать, что основным решением этих тенденций является репатриация в Израиль."К нему также присоединился Яир Лапид из "Кахоль Лаван", который также посылает пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в Нью-Йорке."Антисемитизм не победит нас, не разрушит наш дух", - пишет Лапид на иврите. "Община в Монси сегодня тоже зажжет последнюю свечу Хануки и помолится за хорошие новости".