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flickr 29.12 10:57   MIGnews.com

Трамп ответил на призывы ввести антироссийские санкции

Избранный президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях, которые предложили ввести из-за якобы вмешательства Москвы в выборы президента, призвал каждого заняться своим делом. Миллиардер подчеркнул, что пока не обсуждал с сенаторами данный вопрос.

"Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит. У нас есть скорость, есть много чего другого, но я не уверен, что есть та безопасность, которая необходима. Я не говорил по этому поводу с сенаторами, но я совершенно точно сделаю это через какое-то время", – заявил избранный президент США.

При этом, говоря об отмене санкций, Дональд Трамп подчеркнул, что "нужно идти дальше", не уточняя, в чем, на его взгляд, это заключается.

Ранее сообщалось, что администрация Обамы 29 декабря может объявить о введении антироссийских санкций. Такие меры предложили в связи с кибератаками, к которым, якобы, имела отношение Россия.
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