29.12 08:56 MIGnews.com

Трамп обсудил с Обамой "гладкую передачу власти"

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Лидер Соединенных Штатов Барак Обама провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора политики обсудили "гладкую передачу власти" и формирование нового правительства. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление Белого дома.Отмечается, что оба политика обязались поддерживать контакт несколько следующих недель и договорились продолжить сотрудничество для завершения плавного перехода власти, которое состоится 20 января 2017 года.Ранее, Трамп заявлял, что Обама создает препятствия на пути передачи президентских полномочий. Также он обрушился с критикой на действующего президента США, который не наложил вето при голосовании СБ ООН на предложенную антиизраильскую резолюцию, осуждающую поселенческую деятельность в Иудее и Самарии.