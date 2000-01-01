29.12 08:16 MIGnews.com

Грядущий коллапс политики разделения Газы и Западного берега

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В службах безопасности опасаются, что политика разделения между Газой и Западным берегом, которой, начиная с 2006 года придерживается Израиль, может рухнуть.В этом случае, под контроль ХАМАСа может попасть Западный берег.Причиной является изменение отношения Египта к ХАМАСу и Газе, которое началось в прошлом месяце.Египет желает покарать главу Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Египтяне требовали от него помириться с его заклятым врагом, и ставленником Египта и ОАЭ - бывшим шефом безопасности Газы Махмудом Дахланом. Аббас отказался. Позднее египтяне потребовали допустить людей Дахлана к участию в съезде ФАТХА. Аббас отказался снова.Египет решил отомстить и поиграть мускулами. Месть заключается в поблажках ХАМАСу в Газе. Египет открыл терминал Рафиах - закрытый с момента свержения президента Мухаммеда Мурси в 2013 году. Начиная с октября Рафиах открыт, в среднем, 13 дней в месяц. Затем египетская армия пошла на беспрецедентный шаг - и стала пропускать в Газу строительные материалы. С прошлой недели в Газу пропускают частные автомобили.Все это резко контрастирует с израильской политикой разделения между Газой и Палестинской автономией на Западном берегу. Например, ввоз строительных материалов в Газу осуществляется исключительно по согласованию с властями автономии в Рамалле и под надзором армии и представителей ООН, с тем, чтобы материалы “двойного назначения” не попадали в руки ХАМАСу.Каир не останавливается на этом. В последние дни начались работы по расширению терминала Рафиах - и это означает, что Египет намерен резко увеличить товаропоток, идущий через КПП. На настоящий момент неизвестно, кто будет контролировать терминал: люди Мухаммеда Дахлана, боевики ХАМАСа или президентская гвардия Аббаса.В последние дни также идут интенсивные переговоры между египетскими чиновниками и представителями ФАТХа из Газы об экономическом сотрудничестве в районе Рафиах. Переговоры идут в Айн Сухна , и их главной темой является создание индустриальной зоны в Рафиахе и выдача сертификатов палестинским бизнесменам из Газы.Дахлан, возможно, объявит о создании собственного политического движения, которое поддержат мощные арабские государства и палестинцы диаспоры. В Израиле за всем этим наблюдают с большой озабоченностью, опасаясь, что в конечном итоге, подобные маневры могут привести к краху автономии, коллапсу политики разделения между Газой и Западным берегом, и установлением контроля ХАМАСа на Западном берегу. С другой стороны, существует вероятность того, что подобный процесс может ослабить и ограничить ХАМАС, который в последнее время все больше занят отражением критики против него в арабском мире.