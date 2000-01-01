29.12 07:35 MIGnews.com

"Мессианство - это отдать палестинцам Старый Город"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Бывший министр обороны и бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак похвалил в твиттере выступление госсекретаря США Джона Керри.Барак назвал речь Керри “сильной и разумной”. Барак сообщил: "также думает Россия, Китай и Европа, и даже большинство в Израиле". Барак написал: “Нашего премьер-министра влекут за собой мессианские течения, он стоит против потока и упрямо боится сделать шаг вперед”.На твит Барака отреагировал лидер партии Еврейский Дом Нафтали Беннет: “Мессианство - это отдать Старый Город Арафату, стерпеть похищение солдат, предложить Сирии Голанские высоты, предать Мадхата Юсефа (солдат МАГАВа, умерший от ран в Гробнице Рахели после того, как ему не пришли на помощь), и быть смелым только для войны в твиттере”.Барак не ответил на твит Беннета.