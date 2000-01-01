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`Мессианство - это отдать палестинцам Старый Город` 29.12 07:35   MIGnews.com

"Мессианство - это отдать палестинцам Старый Город"

Бывший министр обороны и бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак похвалил в твиттере выступление госсекретаря США Джона Керри.

Барак назвал речь Керри “сильной и разумной”. Барак сообщил: "также думает Россия, Китай и Европа, и даже большинство в Израиле". Барак написал: “Нашего премьер-министра влекут за собой мессианские течения, он стоит против потока и упрямо боится сделать шаг вперед”.

На твит Барака отреагировал лидер партии Еврейский Дом Нафтали Беннет: “Мессианство - это отдать Старый Город Арафату, стерпеть похищение солдат, предложить Сирии Голанские высоты, предать Мадхата Юсефа (солдат МАГАВа, умерший от ран в Гробнице Рахели после того, как ему не пришли на помощь), и быть смелым только для войны в твиттере”.

Барак не ответил на твит Беннета.
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