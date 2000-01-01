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Трамп: ООН очень, очень несправедлива к Израилю 29.12 07:10   MIGnews.com

Трамп: ООН очень, очень несправедлива к Израилю

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал речь госсекретаря Джона Керри, в которой тот подверг резкой критике Израиль.

Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, должен ли Израиль прекратить строительство поселений. Он сказал, что международное сообщество “очень, очень несправедливо к Израилю”.

Трамп сказал, что Израилю вынесено “20 порицаний в Объединенных Нациях”, в то время как “в странах, являющихся совершенно чудовищными местами, где с людьми обходятся ужасно, не получили ни одного замечания”.
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