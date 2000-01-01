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Нетаниягу: `Регион пылает, но Керри атакует нас` 29.12 06:54   MIGnews.com

Нетаниягу: "Регион пылает, но Керри атакует нас"

Речь Госсекретаря США Джона Керри вызвала большое разочарование.

Он обсессивно развивал тему поселений на земле Израиля, вместо того, чтобы сказать о корне конфликта - упорном, постоянном отказе палестинцев признать еврейское государство в каких-то ни было границах.

Должен сказать, я был удивлен.

И этой теме министр иностранных дел самой большой в мире державы посвятил одно из своих итоговых выступлений? Это то, о чём Госсекретарь Соединенных Штатов должен говорить в течение целого часа? Весь Ближний Восток пылает, рушатся государства, бесчинствует терроризм, а Госсекретарь в течение часа подвергает нападкам единственную демократию на Ближнем Востоке, которая поддерживает стабильность в регионе не только для наших граждан, вне зависимости от того, евреи они или арабы, но и способствует стабильности и безопасности во всем регионе и в соседних странах.

Сейчас период рождественских праздников, возможно государственный секретарь Джон Керри не обратил внимания на то, что Израиль – это единственное место на Ближнем Востоке, где христиане могут безопасно праздновать Рождество со спокойствием в душе и радостью в сердце.

Все это, к сожалению, не интересует Государственного секретаря США. Он выводит фальшивое моральное уравнение, в котором строительство дома в Иерусалиме, в одном из его районов или пригородов, равно террору, лишающему жизни ни в чем не повинных людей.

После того, как он выводит это уравнение, он продолжает говорить практически лишь об одной его части – о доме в Иерусалиме, а в адрес террора он ограничивается ничего не значащими, формальными словами осуждения.

Между прочим, в резолюции Совбеза ООН, которую он инициировал и активно продвигал, вообще говорится о подстрекательстве, при этом анонимном, не известно с чьей стороны.

Поселения? Это Израиль.

Подстрекательство? Имеет место быть, но не известно с чьей стороны.

Могу только выразить сожаление. Ведь если бы администрация вкладывала в борьбу с палестинским террором столько же энергии, сколько она вкладывает в осуждение строительства в Иерусалиме, возможно наши шансы на достижение мира были бы гораздо выше.
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