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Тель-Авив. Экстренная госпитализация посла России в Израиле 29.12 22:12   MIGnews.com

Тель-Авив. Экстренная госпитализация посла России в Израиле

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Израиле Александр Петрович Шеин был экстренно госпитализирован в тель-авивскую больницу "Ихилов" после того, как ему стало плохо во время ужина в ресторане "Монтерей" в Тель-Авиве.

Как пишет Ynet, на тот момент, когда его доставили в отделение интенсивной терапии, дипломат находился в стабильном состоянии.

Его заместитель Алексей Дробинин подтверждает информацию о госпитализации посла Шейна. По словам Дробинина, сейчас дипломат находится в порядке.
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