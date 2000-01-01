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Агония Обамы: Реакция Госдумы на депортацию дипломатов | Фото: kremlin.ru29.12 21:52   MIGnews.com

Агония Обамы: Реакция Госдумы на депортацию дипломатов

Решение депортировать из Соединенных Штатов Америки 35 российских дипломатов похоже на агонию администрации Барака Обамы с целью усложнения вступления в права его преемника – республиканца Дональда Трампа.

Такое заявление сделал заместитель представителя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

"Это действительно очень тревожные новости. Это все напоминает некую агонию команды Обамы, которая пытается создать трудности для выстраивания отношений нашего руководства с новой администрацией США, с Трампом. Создает ему дополнительные трудности, которые ему потом надо будет преодолевать", - цитирует РИА "Новости" Чепу.
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