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После Нового года против премьера начнут новое расследование | Фото: Коби Гидеон, GPO30.12 07:10   MIGnews.com

После Нового года против премьера начнут новое расследование

Как передает израильское телевидение, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подозревается в незаконном получении крупных денежных средств от одного израильского и одного иностранного бизнесмена, в связи с чем на следующей неделе он будет допрашиваться полицией.

На 2-ом канале ИТВ сообщили, что уголовным расследованием в отношении главы правительства займутся трое ведущих следователя полиции, а координируется оно прокуратурой Иерусалима. Основное дело против Нетаниягу уже получило в полиции название "Дело 1000", а вторые –"Дело 2000".

Телеканал передает, что Нетаниягу является главным подозреваемым, и что, кроме того, существуют "незначительные" подозрения в отношении членов его семьи.

Предварительное расследование ведется уже нескольких месяцев, при этом некоторые действия осуществляются и за рубежом. На данный момент свидетельства по самым различным обвинениям взяли приблизительно у 50 человек. Отмечается, что изначально следователи вели дело в отношении 6-7 перечней обвинений, но со временем большая их часть была отброшена.

Согласно данным СМИ, юридический советник правительства Авихай Мандельблит уже одобрил начало уголовного расследования в отношении Нетаниягу в связи с подозрениями во взяточничестве и мошенничестве. В полиции ожидают открытия расследования вскоре после Нового года, при этом, забегая наперед, отмечается, что допрашивать премьер-министра понадобится несколько раз.

В министерстве юстиции, как и в канцелярии премьер-министра отказались от каких-либо комментариев по данному поводу.
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