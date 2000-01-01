29.12 21:26 MIGnews.com

Штаты дали 72 часа на депортацию 35 российских дипломатов

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Власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Рейтер. Данная мера связана с предполагаемым вмешательством России в ход выборов президента Соединенных Штатов в этом году.Как сообщили в американской администрации, граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.Кроме того, администрация Обамы издала президентские приказы о санкциях в отношении индивидов и компаний, предположительно повлиявших на ход президентских выборов в США в 2016 году.Санкции введены в отношении двух разведывательных агентств и четырех руководителей “главного разведывательного агентства”. Речь идет о санкциях в отношении ГРУ и ФСБ, и санкциях против офицеров ГРУ.Также отдан приказ о закрытии двух российских представительств, использовавшихся "для целей шпионажа".ЦРУ утверждает, что российская разведка работала "с специфической целью" во время предвыборной кампании. Такой целью якобы было избрание президента Трампа.Президент Обамы издал заявление, в котором говорится, что санкции являются “ответом на агрессивное преследование российскими властями американских официальных лиц и кибер-операций , направленных против американских выборов”.Обама предупредил: “Все эти акции - не конечная сумма нашего ответа на агрессивную активность России”.Кроме того, агентство Reuters сообщает о закрытии двух российских объектов в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Возможно, речь идет о посольских дачах.В опубликованном заявлении Барака Обамы сказано, что его администрация продолжит и впредь принимать различные меры, причем о некоторых из них информация публиковаться не будет."В дополнение к возложению на Россию ответственности за содеянное ею, Соединенные Штаты, их друзья и союзники по всему миру должны совместно работать для противостояния усилиям России подорвать установленные международные нормы поведения и помешать демократическому руководству. С этой целью в ближайшие дни моя администрация предоставит Конгрессу доклад о попытках России вмешаться в наши выборы, а также о вредоносной кибердеятельности, связанной с нашим избирательным процессом на прошедших выборах", - заявил президент Обама.