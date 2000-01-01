Из-за Израиля: Британия беспрецедентно атаковала Керри
Достаточно беспрецедентная реакция последовала из Лондона на выступление Джона Керри, в котором он призвал Израиль вернуться к политике "двух государств", объявил Иерусалим – их столицей, а поселения – незаконными. Правительство Великобритании достаточно резко раскритиковало госсекретаря США и всю администрацию президента Барака Обамы в его лице.
В опубликованном заявлении канцелярии премьер-министра Терезы Мэй назвали неприемлемым атаку на демократически избранное правительство Израиля – ключевого союзника Лондона и Вашингтона на Ближнем Востоке. Даунинг-стрит упрекнул Госдепартамент в акцентировании внимания на одних лишь поселениях, а не на самом арабо-израильском конфликте.
"Британское правительство по-прежнему считает стратегию "двух государств" единственным путем к достижению прочного мира на Ближнем Востоке. Мы по-прежнему считаем незаконным строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, поэтому на прошлой неделе мы поддержали резолюцию 2334 Совета Безопасности ООН.
Но также нам ясно и то, что поселения являются далеко не единственной проблемой этого конфликта. В частности, народ Израиля заслуживает того, чтобы жить вне угрозы терроризма, с которой он вынужден слишком долго справляться.
И мы не верим в то, путь для мирных переговоров может быть сфокусирован только на одном вопросе – строительстве поселений в данном случае – в то время, как причины конфликта между израильтянами и палестинцами являются куда более сложными.
Мы не считаем целесообразным атаковать демократически избранное правительства нашего союзника. Правительство (Великобритании – ред.) считает, что переговоры будут успешными лишь тогда, когда они проводятся между двумя сторонами и при поддержке международного сообщества", - сказано в официальном заявлении Даунинг-стрит.