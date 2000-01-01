Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Из-за Израиля: Британия беспрецедентно атаковала Керри | Фото: U.S. Department of State/Flickr29.12 20:46   MIGnews.com

Из-за Израиля: Британия беспрецедентно атаковала Керри

Достаточно беспрецедентная реакция последовала из Лондона на выступление Джона Керри, в котором он призвал Израиль вернуться к политике "двух государств", объявил Иерусалим – их столицей, а поселения – незаконными. Правительство Великобритании достаточно резко раскритиковало госсекретаря США и всю администрацию президента Барака Обамы в его лице.

В опубликованном заявлении канцелярии премьер-министра Терезы Мэй назвали неприемлемым атаку на демократически избранное правительство Израиля – ключевого союзника Лондона и Вашингтона на Ближнем Востоке. Даунинг-стрит упрекнул Госдепартамент в акцентировании внимания на одних лишь поселениях, а не на самом арабо-израильском конфликте.

Стоит напомнить, что аналогичное замечание сделали и у премьер-министра Биньямина Нетаниягу днем ранее.

"Британское правительство по-прежнему считает стратегию "двух государств" единственным путем к достижению прочного мира на Ближнем Востоке. Мы по-прежнему считаем незаконным строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, поэтому на прошлой неделе мы поддержали резолюцию 2334 Совета Безопасности ООН.

Но также нам ясно и то, что поселения являются далеко не единственной проблемой этого конфликта. В частности, народ Израиля заслуживает того, чтобы жить вне угрозы терроризма, с которой он вынужден слишком долго справляться.

И мы не верим в то, путь для мирных переговоров может быть сфокусирован только на одном вопросе – строительстве поселений в данном случае – в то время, как причины конфликта между израильтянами и палестинцами являются куда более сложными.

Мы не считаем целесообразным атаковать демократически избранное правительства нашего союзника. Правительство (Великобритании – ред.) считает, что переговоры будут успешными лишь тогда, когда они проводятся между двумя сторонами и при поддержке международного сообщества", - сказано в официальном заявлении Даунинг-стрит.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:52
Агония Обамы: Реакция Госдумы на депортацию дипломатов
21:47
Смертельно красивые израильские солдатки взорвали Instagam
20:56
Новый год 2017 наступит позже
19:49
Евросоюз – с "двумя государствами" и Керри
19:30
Путин и Эрдоган: не распространять перемирие в Сирии на ИГ
19:14
Министр Кац - Джону Керри: Мы не нуждаемся в порицании извне
18:49
Полисменам США разрешили носить бороды и тюрбаны
18:28
Австралия против антиизраильской резолюции Совбеза
17:58
В пожилую еврейку кидали камнями у могилы Баруха Гольдштейна
17:32
Комиссия по расследованию катастрофы Ту-154: основные выводы
17:28
Антиизраильская резолюция Совбеза - новая политика Британии
16:45
Минобороны: взрыва на борту Ту-154 точно не было
16:44
Экс-министр "Кулану" Ави Габай вступил в "Аводу"
16:28
Бен-Гурион: гангстера поймали при попытке ввоза наркотиков
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus