29.12 19:49 MIGnews.com

Евросоюз – с "двумя государствами" и Керри

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Европейский союз поддержал администрацию Барака Обамы в отношении поддержки и защиты стратегии "двух государств" как самого лучшего способа достижения прочного мира между израильтянами и арабами.Так заявила пресс-секретарь Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, официальный представитель главы внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич 29 декабря, на следующий день после выступления госсекретаря США Джона Керри, который призвал Израиль вернуться к политике двух государств."Все слова госсекретаря Керри несло лишь одно ключевое послание: международное сообщество не отказывается от мира на Ближнем Востоке. Единственным способом положить конец конфликту является тактика "двух государств" путем двухсторонних переговоров", - заявила она.