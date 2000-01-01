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Евросоюз – с `двумя государствами` и Керри 29.12 19:49   MIGnews.com

Евросоюз – с "двумя государствами" и Керри

Европейский союз поддержал администрацию Барака Обамы в отношении поддержки и защиты стратегии "двух государств" как самого лучшего способа достижения прочного мира между израильтянами и арабами.

Так заявила пресс-секретарь Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, официальный представитель главы внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич 29 декабря, на следующий день после выступления госсекретаря США Джона Керри, который призвал Израиль вернуться к политике двух государств.

"Все слова госсекретаря Керри несло лишь одно ключевое послание: международное сообщество не отказывается от мира на Ближнем Востоке. Единственным способом положить конец конфликту является тактика "двух государств" путем двухсторонних переговоров", - заявила она.
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