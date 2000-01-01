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Министр Кац - Джону Керри: Мы не нуждаемся в порицании извне 29.12 19:14   MIGnews.com

Министр Кац - Джону Керри: Мы не нуждаемся в порицании извне

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац считает, что такие порицательные заявления, как сделал госсекретарь США Джон Керри в своем выступлении, лишь усугубляют ситуацию в арабо-израильских отношениях, а не улучшают ее.

"Израильская общественность не нуждается во внешне "выдержанных" порицательных речах. Речи подобного рода углубляют недоверие израильтян к высказываниям представителей иностранных государств, особенно западным, позволяя палестинцам продолжать уходить от ответственности", - заявил он.

Кац уверен, что враги Израиля воспринимают такие заявления как достижение, "черпают в "трещинах" в отношениях между Израилем и его стратегическим союзником вдохновение и поддержку для применения насилия и террора" и для атак на Израиль на международной арене.

"Поэтому это не только не способствует приближению мира, как, наверное, Керри хотелось бы, но и отдаляет его", - подчеркнул глава Минтранса.

Отталкиваясь от заявления Керри о том, что "друзья должны говорить друг другу даже неприятную правду", Исраэль Кац заявил, что за время пребывания Керри на этом посту имидж США был ослаблен донельзя, союзники США в регионе потеряли к ним доверие, а Иран и радикальные силы укрепились, несмотря на то, что госсекретарь сказал (подразумевая палестинский вопрос), что совесть не позволяет США оставаться в стороне.

"А ведь на самом деле это то, что сделала администрация Обамы и Керри, когда полмиллиона человек были убиты в Сирии, и миллионы превратились в изгнанников и беженцев", - упрекнул он.

Отметив, щедрую американскую военную помощь, министр Кац заявил, что неприменением вето в СБ ООН и выступлением с порицательной речью американская администрация нарушила неукоснительное правило своей поддержки в Совбезе, навредив Израилю.

"Друзьям, мистер Керри, важно не только говорить правду, но и поддерживать друг друга. Их слова и дела должны быть не "выдержанными", а выражать поддержку. Безусловная поддержка союзников сильнее. Именно этого так и не поняли за время нахождения на своих постах Обама и Керри, и сейчас, видимо, этого тоже не понимают", - резюмировал политик.
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