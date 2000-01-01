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Антиизраильская резолюция - часть новой политики Терезы Мэй | Фото: U.S. Embassy London/Flickr29.12 17:28   MIGnews.com

Антиизраильская резолюция Совбеза - новая политика Британии

В то время, как и израильские власти, и СМИ (ссылаясь на источники в арабских странах) во всю критикуют администрацию президента США Барака Обамы, обвиняя их в том, что это именно они проталкивали антиизраильскую резолюцию в Совете Безопасности ООН, представители другой страны – Великобритании – якобы признались, что это было целиком инициативой Лондона.

Как пишет 29 декабря еврейское издание Jewish Chronicle со ссылкой на свои анонимные источники в британском политическом истеблишменте, на тот момент, когда документ достиг Совбеза – хоть изначально он и был представлен Египтом, а после подхвачен Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией, Венесуэлой – эта была "фактически резолюция Великобритании".

Кроме того, в издании сказано, что голос за принятие резолюции о незаконности израильских поселений в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии является частью новой политики британского премьер-министра Терезы Мэй по отношению к Израилю, в соответствии с которой союзники Еврейского государства должны занять четкую позицию против поселений для создания "двух государств - для двух народов".

Якобы Мэй считает поселения основным фактором, мешающим наступлению мира между арабами и израильтянами, на котором в свое время застопорились мирные переговоры. Поэтому, как заявил изданию политический источник, антиизраильская резолюция 2234 в Совбезе была "первым шагом в повторном подчеркивании давней политики Великобритании в отношении поселений".

Днем ранее в британском издании The Guardian была опубликована похожая статья, в которой утверждалось, что, оставаясь за кулисами происходящего, Лондон "сыграл ключевую роль" для того, чтобы документ был принят.

Напомним, что Великобритания, как и 13 других членов Совета Безопасности ООН, поддержала принятие документа, однако, несмотря на это, его принятие стало возможным исключительно при отсутствии вето, которое может наложить один из постоянных членов организации (Британия, Франция, Китай, Россия, США).
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