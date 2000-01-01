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Flickr.com 29.12 19:30   MIGnews.com

Путин и Эрдоган: не распространять перемирие в Сирии на ИГ

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились не распространять режим перемирия в Сирии на боевиков террористической организации "Исламское государство", сообщается на официальном сайте Кремля.

"Лидеры высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении и, в частности, отметили, что перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего ИГИЛ", — говорится в тексте сообщения.

Стороны также выразили свое удовлетворение договоренностями между властями Сирии и умеренной оппозицией, которые были достигнуты при посредничестве России и Турции.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудили Сирию по телефону.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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