29.12 19:30 MIGnews.com

Путин и Эрдоган: не распространять перемирие в Сирии на ИГ

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились не распространять режим перемирия в Сирии на боевиков террористической организации "Исламское государство", сообщается на официальном сайте Кремля."Лидеры высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении и, в частности, отметили, что перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего ИГИЛ", — говорится в тексте сообщения.Стороны также выразили свое удовлетворение договоренностями между властями Сирии и умеренной оппозицией, которые были достигнуты при посредничестве России и Турции.Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудили Сирию по телефону."Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.