Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Экс-министр `Кулану` Ави Габай вступил в `Аводу` 29.12 16:44   MIGnews.com

Экс-министр "Кулану" Ави Габай вступил в "Аводу"

Бывший министр охраны окружающей среды Израиля Ави Габай объявил о своем вступлении в партию Ицхака Герцога "Авода". Ссылаясь на политические источники, издание Ynet, пишет, что он собирается выставить свою кандидатуру на следующих внутрипартийных выборах.

Напомним, что Габай занимал министерскую должность в нынешнем правительстве Нетаниягу от партии "Кулану", однако подал в отставку после смены экс-министра обороны Моше Яалона на Авигдора Либермана, назвав это "ужасным событием".

"Как показал мой жизненный опыт, лучше всего следовать элементарной, основополагающей и настоящей истине. И когда ты ей следуешь, твоя работа становится лучше, а цель – яснее. И моей целью является восстановление. Да, я знаю, что эта партия уже далека от дней своей славы, но это является вызовом – помогать и усиливать единственную партию, которая – я верю в этом – является единственной альтернативой (и при этом не искусственной) правительству Нетаниягу. Это определенно является преимуществом партии, которая уже забыла, каково это быть правящей. Сегодня правительственная культура является, вероятно, величайшей проблемой и требуется в капитальном ремонте, который может сделать только тот, кто уже долгое время не руководил", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что, будучи членом правительства, понял, что министр, не имеющий реальной власти, является не более чем советником, и именно по этой причине он решил радикально сменить свой политический вектор.

Его решение приветствовали самые именитые представители "Аводы" – ее лидер Ицхак Герцог, и экс-председательница партии Шели Яхимович, бывший министр обороны Амир Перец и Эрель Маргалит.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:28
Антиизраильская резолюция Совбеза - новая политика Британии
16:45
Минобороны: взрыва на борту Ту-154 точно не было
16:28
Бен-Гурион: гангстера поймали при попытке ввоза наркотиков
16:16
"Поселения станут концом Израиля"
16:15
СМИ: Дэвид Кэмерон может занять пост генсека НАТО
15:55
Министр Акунис: На нашей родине нет оккупации!
15:45
Население Израиля - 8, 63 миллиона человек
15:12
Минобороны РФ не отвергает версию теракта в Ту-154
14:58
Бельгийский актер в ярости от высокой рождаемости израильтян
14:51
Новая интернет-загадка: "исчезнувшие ноги" девушки
14:04
Путин сообщил о договоренности по прекращении огня в Сирии
14:03
Россия сократит группировку войск в Сирии
14:01
Сохнут подвел итоги 2016 года
13:40
Шоссе 531: крупнейший транспортный проект в центре Израиля
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus