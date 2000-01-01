Экс-министр "Кулану" Ави Габай вступил в "Аводу"

Бывший министр охраны окружающей среды Израиля Ави Габай объявил о своем вступлении в партию Ицхака Герцога "Авода". Ссылаясь на политические источники, издание Ynet, пишет, что он собирается выставить свою кандидатуру на следующих внутрипартийных выборах.
"Как показал мой жизненный опыт, лучше всего следовать элементарной, основополагающей и настоящей истине. И когда ты ей следуешь, твоя работа становится лучше, а цель – яснее. И моей целью является восстановление. Да, я знаю, что эта партия уже далека от дней своей славы, но это является вызовом – помогать и усиливать единственную партию, которая – я верю в этом – является единственной альтернативой (и при этом не искусственной) правительству Нетаниягу. Это определенно является преимуществом партии, которая уже забыла, каково это быть правящей. Сегодня правительственная культура является, вероятно, величайшей проблемой и требуется в капитальном ремонте, который может сделать только тот, кто уже долгое время не руководил", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.
Он отметил, что, будучи членом правительства, понял, что министр, не имеющий реальной власти, является не более чем советником, и именно по этой причине он решил радикально сменить свой политический вектор.
Его решение приветствовали самые именитые представители "Аводы" – ее лидер Ицхак Герцог, и экс-председательница партии Шели Яхимович, бывший министр обороны Амир Перец и Эрель Маргалит.