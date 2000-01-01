29.12 16:15 MIGnews.com

СМИ: Дэвид Кэмерон может занять пост генсека НАТО

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Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считается одним из главных претендентов на пост генерального секретаря НАТО. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на неназванных чиновников.По словам источников в НАТО, Британия занимает сильную позицию в альянсе, поскольку "является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане" после США. Также страна стремится играть более активную роль в альянсе после выхода из состава ЕС.Чиновники, близкие к Кэмерону, заявили, что Великобритания только выиграет от его возвращения на политическую арену. Также они отметили, что экс-премьер готов рассмотреть такую возможность."Мы должны найти для него роль — он может предложить очень многое — и убедить его вновь сражаться за Британию", — приводит газета слова одного из членов кабинета премьер-министра Британии Мэй.Издание пишет, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост в 2018 или 2019 году.Представители королевства трижды в истории альянса занимали должность главы НАТО: с 1952 по 1957 год генсеком альянса был Гастингс Исмей, с 1984 по 1988 год — Питер Каррингтон, а с 1999 по 2003 год — Джордж Робертсон.Ранее сообщалось, что Британия обратится к НАТО с предложением увеличить расходы на оборону.