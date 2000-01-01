29.12 15:55 MIGnews.com

Министр Акунис: На нашей родине нет оккупации!

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Если бы израильские власти сразу же после того, как Восточный Иерусалим, Иудея и Самария, Голаны и Газа отошли израильтянам после Шестидневной войны в 1967 году, заявили о том, что они не являются оккупантами этой территории, так как вся она испокон веков принадлежала евреям, то сегодня у Иерусалима было бы куда меньше проблем – как на политическом, так и на дипломатическом поприще.Об этом министр науки, технологии и космоса Офир Акунис заявил в интервью изданию "Аруц Шева" 29 декабря, комментируя слова госсекретаря США Джона Керри о том, что он продолжит свою политику в отношении "незаконных израильских поселений"."Я действительно ценю обеспокоенность Керри статусом Израиля как еврейского государства и его демократией, но я считаю, он проявляет обеспокоенность и иными демократиями в регионе, которых он, конечно же, не найдет", - сказал глава мининстр.Акунис возлагает ответственность за ложь об израильской оккупации в том числе и на правые правительства Еврейского государства, признавая, что является представителем одного из них."Я беру на себя ответственность за тот факт, что в течение многих лет мы не побороли эту ложь. Я пытаюсь бороться с нею с тех пор, как стал пресс-секретарем Ликуда. На нашей родине нет никакой оккупации! Если бы Израиль заявил об этом после 1967-го, сегодня бы этой проблемы уже не существовало", - утверждает глава министерства науки.