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Официальный сайт Минобороны РФ 29.12 14:03   MIGnews.com

Россия сократит группировку войск в Сирии

Президент Владимир Путин согласился с предложением Минобороны о сокращении группировки российских войск в Сирии. Об этом глава государства заявил на встрече с главами Минобороны и МИД России Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

"Согласен с предложением министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике военного, имея в виду, что мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом и, безусловно, будем исполнять договоренности, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", — подчеркнул глава государства.

Шойгу, в свою очередь, отметил, что к настоящему времени сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии, в том числе для сокращения группировки российских войск в стране.
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