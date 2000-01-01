29.12 14:03 MIGnews.com

Россия сократит группировку войск в Сирии

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Президент Владимир Путин согласился с предложением Минобороны о сокращении группировки российских войск в Сирии. Об этом глава государства заявил на встрече с главами Минобороны и МИД России Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, передает ТАСС."Согласен с предложением министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике военного, имея в виду, что мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом и, безусловно, будем исполнять договоренности, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", — подчеркнул глава государства.Шойгу, в свою очередь, отметил, что к настоящему времени сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии, в том числе для сокращения группировки российских войск в стране.