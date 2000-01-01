29.12 14:01 MIGnews.com

Сохнут подвел итоги 2016 года

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ИТОГИ 2016 ГОДА: АЛИЯ УВЕЛИЧИЛАСЬ ИЗ РОССИИ И БРАЗИЛИИ, УМЕНЬШИЛАСЬ ИЗ ФРАНЦИИ И УКРАИНЫВ уходящем 2016 году в Израиль прибыли 27.000 новых репатриантов ( в 2015 – 31.000). Это – неокончательные данные, поскольку год все еще не завершился. Окончательные будут, как это принято, опубликованы в январе 2017, но уже сегодня можно представить ситуацию в сфере алии.Из России прибыли почти 7.000 олим (в 2015 - 6.600 олим), из Украины – 5.500 (7.221), Франции – 5.000 (7.900), США – 2.900 (3.070). В 2014 и 2015 из этих стран также прибыло наибольшее число репатриантов, но в 2016 году Франция, в последние два года стабильно занимавшая первое место, переместилась на третье.Увеличилось число новых репатриантов из Бразилии – 760, по сравнению с 490 в прошлом году. Число олим из Беларуси осталось почти неизменным – 620 (600), из Британии уменьшилось – 650 (775), а из Южной Африки возросло – 272 (236).В 2016 году большая часть репатриантов были работниками строительства, промышленной и пищевой сфер - 5.000 человек, технологии и инженерии – 2.400, ученых – 1.900, медицины – 1150, юриспруденции и аудиторства – 1.080, без определенной специальности – 8700, не имели трудового опыта - 1850.Подавляющее число репатриантов – молодые люди: 5.150 в возрасте до 17 лет, 9.500 от 18 до 35 лет, 3.000 в возрасте от 36 до 45 лет, 4.600 - от 46 до 65 лет, и чуть больше 3.000 от 66 лет и старше.Наибольшей популярностью в 2016 году среди вновь прибывших пользовались Тель-Авив (11%), Иерусалим (10%), Нетания (9%), Хайфа (8%), Ашдод (6%), Бат Ям (5%), Раанана (4%), Ришон ле-Цион (3%), Беэр Шева (3%) и Ашкелон (3%).Глава Еврейского агентства Натан Щаранский – "Высокие показатели алии в последние два года были вызваны несколькими внешними факторами, которые сегодня или изменились или вовсе исчезли, по меньшей мере, временно. Вместе с тем, несмотря на некоторое статистическое сокращение, мы видим, что основные долговременные тенденции алии сохранились и число репатриантов, в частности из стран Запада, продолжает оставаться значительным, и даже весьма значительным по сравнению со средними показателям в течение последних 15 лет. Это свидетельствует, что Израиль по- прежнему остается притягательным для евреев всего мира, желающих жить среди своего народа, достойно и свободно. Статистика также свидетельствует, что на государстве Израиль лежит обязанность прилагать большие усилия для быстрой интеграции репатриантов в израильское общество, особенно в сфере трудоустройства, признания дипломов и профессионального опыта.Еврейское агентство продолжит свою работу по стимулированию алии, еврейскому образованию, усилению национальной идентификации евреев диаспоры и их связи с государством Израиль. Тысячи молодых евреев со всего мира побывали в этом году в Израиле в рамках программ Еврейского агентства, таких как, например, МАСА (около 12.000 человек), "Онворд" (1.600), "Институт для зарубежных мадрихов" (430). Число их участников постоянно растет и это говорит о том, что наши программы притягивают к себе энергичных, образованных молодых людей, стремящихся неформально познакомиться с Израилем и усилить связи во всемирной еврейской семье".Давид Шехтер,Пресс-секретарь Еврейского агентстваНа фото пресс-службы Сохнута – глава Еврейского агентства Натан Щаранский зажигает вместе с новыми репатриантами ханукальные свечи в аэропорту имени Бен-ГурионаФотограф Натан Рои