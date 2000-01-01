Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






kremlin.ru | Фото: AFP29.12 14:04   MIGnews.com

Путин сообщил о договоренности по прекращении огня в Сирии

Президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры.

Об этом он заявил на встрече с главами МИД и Минобороны, передает Интерфакс.

"Сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа", – сказал Путин.

По его словам, первый документ, одобренный сторонами, касается прекращения огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй – комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:03
Россия сократит группировку войск в Сирии
14:01
Сохнут подвел итоги 2016 года
13:40
Шоссе 531: крупнейший транспортный проект в центре Израиля
13:31
"Обама наложит вето на любую антиизраильскую резолюцию"
13:01
ФСБ задержала террористов ИГ, готовивших теракты в Москве
12:59
Скарлетт Йоханссон – самая кассовая актриса 2016 года
12:58
Прекращение огня в Сирии будет объявлено сегодня вечером
12:28
Комиссия назвала причину катастрофы Ту-154
12:05
Дутерте пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета
11:49
Торговая сеть GAP закрывает магазины в Израиле
11:38
Германия: "вегетарианских шницелей" больше не будет
11:29
Завершена основная фаза операции на месте крушения Ту-154
11:04
СМИ узнали о планах разделения Сирии на зоны влияния
11:01
На границе с Ливаном застрелился солдат ЦАХАЛа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus