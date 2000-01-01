29.12 14:04 MIGnews.com

Путин сообщил о договоренности по прекращении огня в Сирии

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Президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры.Об этом он заявил на встрече с главами МИД и Минобороны, передает Интерфакс."Сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа", – сказал Путин.По его словам, первый документ, одобренный сторонами, касается прекращения огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй – комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.