Путин сообщил о договоренности по прекращении огня в Сирии
Президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры.
Об этом он заявил на встрече с главами МИД и Минобороны, передает Интерфакс.
"Сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа", – сказал Путин.
По его словам, первый документ, одобренный сторонами, касается прекращения огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй – комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.