Турция и Россия: прекращение огня в Сирии - до Нового Года
Министр иностранных дел Турции Мелвет Чавушоглу заявил, что объявленные ранее планы о всеобщем прекращении огня на территории Сирии будут осуществлены до наступления Нового Года.
В интервью турецкому каналу A Haber Чавушоглу заявил, что прекращение огня “может быть объявлено в любой момент”.
Чавушоглу заявил: Мы планируем, чтобы это случилось до наступления Нового Года. Такова воля лидеров”.
Ранее были опубликованы подробности серии закулисных соглашений между Россией и Турцией, цель которых - облегчить заключение возможной сделки. Среди прочего, Россия и турки согласились на неизбежности ухода Асада, и, возможно, - о совместных действиях против курдов. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Мир без Асада".
Чавушоглу добавил, что в случае, если перемирие будет успешным, в январе начнутся мирные переговоры между сирийскими фракциями в Астане.
Чавушоглу заявил: “Это - не альтернатива Женеве. Это - дополняющий шаг. Переговоры в Астане будут проходить под нашим надзором”.
В переговорах Россия будет выступать в качестве “гаранта” соглашения. Такую же роль будет играть Турция. Министр заявил: “Россия и Турция - гаранты соглашения, разработанного в Анкаре. Пока еще ничего не решено о роли Ирана в качестве гаранта...все иностранные боевики вернутся домой. “Хизбалла” должна вернуться в Ливан”.