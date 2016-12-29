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Турция и Россия: прекращение огня в Сирии - до Нового Года 29.12 12:19   MIGnews.com

Турция и Россия: прекращение огня в Сирии - до Нового Года

Министр иностранных дел Турции Мелвет Чавушоглу заявил, что объявленные ранее планы о всеобщем прекращении огня на территории Сирии будут осуществлены до наступления Нового Года.

В интервью турецкому каналу A Haber Чавушоглу заявил, что прекращение огня “может быть объявлено в любой момент”.

Чавушоглу заявил: Мы планируем, чтобы это случилось до наступления Нового Года. Такова воля лидеров”.

Ранее были опубликованы подробности серии закулисных соглашений между Россией и Турцией, цель которых - облегчить заключение возможной сделки. Среди прочего, Россия и турки согласились на неизбежности ухода Асада, и, возможно, - о совместных действиях против курдов. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Мир без Асада".

Чавушоглу добавил, что в случае, если перемирие будет успешным, в январе начнутся мирные переговоры между сирийскими фракциями в Астане.
Чавушоглу заявил: “Это - не альтернатива Женеве. Это - дополняющий шаг. Переговоры в Астане будут проходить под нашим надзором”.

В переговорах Россия будет выступать в качестве “гаранта” соглашения. Такую же роль будет играть Турция. Министр заявил: “Россия и Турция - гаранты соглашения, разработанного в Анкаре. Пока еще ничего не решено о роли Ирана в качестве гаранта...все иностранные боевики вернутся домой. “Хизбалла” должна вернуться в Ливан”.
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