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YouTube 29.12 12:05   MIGnews.com

Дутерте пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета

Филиппинский лидер Родриго Дутерте пообещал сбрасывать коррумпированных чиновников страны с вертолета на полпути к Маниле. С таим грозным заявлением Дутерте выступил в провинции Южный Камаринес, куда он прибыл посетить пострадавших жителей после тайфуна.

Об этом сообщает местное филиппинское издание.

"Если вы коррумпированы, я посажу вас в вертолет и сброшу по пути в Манилу. Я делал это раньше, почему бы не сделать это снова?", - цитирует издание The Philippine Star слова филиппинского лидера.

Отмечается, что Родриго Дутерте решил увеличить финансирование для устранения последствий стихийного бедствия на Филиппинах.

Ранее филиппинский лидер заявлял, что лично убивал подозреваемых преступников, когда был мэром города Давао.
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