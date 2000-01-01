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Германия: `вегетарианских шницелей` больше не будет | Фото: Thinkstock29.12 11:38   MIGnews.com

Германия: "вегетарианских шницелей" больше не будет

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт встал на защиту любителей мяса и призвал правительство запретить использование наименований в названиях вегетарианских продуктов, имитирующих мясо. Это касается продуктов, которые используются в мясной промышленности, так как, например, "вегетарианский шницель, сосиска или колбаса".

По словам министра, такие названия вводят потребителей в заблуждение. Он подчеркнул, что устранить данную проблему необходимо законодательным путем.

"Эти понятия вводят в заблуждение и вызывают у покупателя неуверенность. Я выступаю за то, чтобы запретить их и обеспечить потребителю ясность в наименованиях. Я не хочу, чтобы с этими псевдо-продуктами мы делали вид, что это мясо. Я уверен, что в будущем производители придумают собственные названия для своих растительных продуктов", — отметил Шмидт в интервью изданию Bild.
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