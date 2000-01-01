29.12 10:14 MIGnews.com

В Израиле начнут давать штрафы по записям камер наблюдения

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С 1 января: дорожные камеры видеонаблюдения на шоссе Аялон будут фиксировать проезд нарушителей по полосам для общественного транспортаС воскресенья, 1 января 2017 года Министерство транспорта и полиция Израиля задействуют дорожные камеры видеонаблюдения для надзора за соблюдением закона о запрете на проезд частных транспортных средств по полосам для общественного транспорта.Как пояснил министр транспорта и разведки Исраэль Кац, "отдельные полосы движения предоставят общественному транспорту преимущество на дороге. Наша цель - увеличить число пассажиров и значительно усилить работу общественного транспорта, предоставив хороший уровень сервиса".Речь идет о дорожных видеокамерах наблюдения на шоссе Аялон (шоссе № 20), на отрезке между развязками Холот и Холон. Камеры установлены в рамках программы Минтранса по усилению надзора за соблюдением закона о запрете на проезд частных транспортных средств по специальным полосам для движения общественного транспорта.Системы видеоконтроля установлены над полосой для общественного транспорта на протяжении 10 км на мостах, находящихся над шоссе. Камеры будут передавать сигнал в центр контроля и управления движением полиции.Там съемку будут просматривать, и на ее основании выписывать штрафы, которые тут же будут отправляться водителям-нарушителям.Установленный размер штрафа за незаконный проезд по специальным полосам движения для общественного транспорта составляет 500 шекелей.Запрет на проезд по специальной полосе движения для общественного транспорта на шоссе Аялон на отрезке между развязкой Холот и развязкой Холон действует с 6:30 до 10:00 утра. В эти часы проезд разрешен только автобусам, включая минибусы, и такси.Отметим, что видеокамеры не предназначены для отслеживания скорости движения транспортных средств или других нарушений ПДД.В ближайшие недели подобные дорожные камеры видеонаблюдения будут фиксировать нарушение закона о запрете на проезд частных транспортных средств по полосам для общественного транспорта на Прибрежном шоссе (шоссе № 2) – от развязки Полег до развязки Рабин, а также на десятках специальных полос для общественного транспорта в Тель-Авиве – на улице Ибн-Гвироль, Аленби, Дизенгоф, Намир, Саламе, Мелех-Джордж, Ха-Масгер и Йехуда Ха-Макаби.Планируется, что далее системы видеонаблюдения будут фиксировать нарушения и на других полосах общественного транспорта на междугородних трассах страны, а также в районе Гуш-Дан (в тех населенных пунктах, где подписано соответствующее соглашение с Минтрансом, в рамках которого на их территории будут оборудованы выделенные полосы ).Надзор за соблюдением закона о проезде по отдельным полосам для общественного транспорта в районе Гуш-Дан будет осуществляться муниципальными инспекторами.Напомним, что недавно принят закон, инициированный министром транспорта Исраэлем Кацем, впервые предоставляющий муниципальным инспекторам специальные полномочия штрафовать водителей за незаконный проезд или парковку на полосах для движения общественного транспорта на основании систем видеофиксации.Министр Исраэль Кац добавил, что Минтранс работает над обширной программой по строительству специальных полос, выделенных для движения общественного транспорта в Большом Тель-Авиве. Минтранс намерен разгрузить въезды в находящиеся здесь населенные пункты, особенно в часы пик. Это десятки километров новых полос на междугородних трассах, ведущих в Тель-Авив.Исраэль Кац заявил также о своем намерении создать целую сеть выделенных полос для общественного транспорта в Тель-Авиве. "Это впервые обеспечит быстрый и прямой проезд автобусам, позволив общественному транспорту миновать заторы на дорогах", - считает министр.