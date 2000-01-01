29.12 10:06 MIGnews.com

Репортер CNN потерял дар речи во время интервью с Беннетом

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Репортер CNN, во время интервью с министром просвещения Израиля и лидером партии Еврейский Дом, в буквальном смысле слова лишился дара речи.Репортер, обвиняющим тоном провозгласил: “Вы даже не соглашаетесь с тем, что речь идет об оккупированных территориях … все международное сообщество, за исключением правительства Нетаниягу, считает, что они оккупированы”.Беннет ответил: “Я совершенно не согласен. Сколько лет вы , американцы, живете в Америке?” Потрясенный репортер повторил: “Сколько лет американцы живут в Америке?”Беннет продолжил: “Да, именно так.. 300 лет? Сколько лет евреи живут в святой Земле? - 4000 лет. Так как вы смеете называть Израиля “оккупированными территориями?”