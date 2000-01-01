В Израиле появится либертарианская партия

В Израиле появится новая либертарианская партия, в преддверии третьих выборов в Кнессет. Новая либеральная партия Израиля, сформированная тремя бывшими членами партии "Зеут", должна официально стартовать в следующую среду на конференции в Тель-Авиве.
Основанная на принципах классического либерализма и экономики свободного рынка, новая партия разделяет большую часть идеологии "Зеут", однако председатель партии Моше Фейглин в новом проекте участия не примет. Новую политическую силу возглавят экономист Гилад Альпер, преподаватель физики Рафаэль Миннес и педагог и активист школьной реформы Либби Молад.
Что касается безопасности, внешней политики и территориальных вопросов, то партия разделяет ценности правых, выступая против создания палестинского государства и ставя безопасность Израиля во главу своей повестки дня.
"Мы ставим безопасность Израиля, его граждан и его сил безопасности на первое место в списке приоритетов наряду со стремлением укрепить позиции Израиля в мире и достижением справедливого мира со своими соседями".
"Мы выступаем против создания суверенного политического образования к западу от реки Иордан, отличного от Израиля, и в любом случае [мирных переговоров] мы будем работать над тем, чтобы договориться о референдуме, поскольку считаем, что такие важные и решающие вопросы должны быть урегулированы путем прямой демократии."
По социально-экономическим вопросам платформа партии поддерживает сокращение регулирования, налогообложения и вмешательства государства в экономику и расширение прав на неприкосновенность частной жизни, а также отделение синагоги и государства.
"Мы отделим религию от политики и вернем её человеку и сообществу. Религия - это личное дело каждого человека. Участие правительства в религиозных учреждениях приводит к неприемлемому принуждению, а также к дискриминации одиноких людей и людей из сообщества ЛГБТ по сравнению с женатыми парами, запрету общественного транспорта в субботу, потере средств налогоплательщиков и ненужным ощущениям ссоры между светскими и религиозными евреями."
Платформа также призывает отстранить израильскую систему регистрации браков от государственных религиозных органов и установить гражданские браки, а также положить конец администрации главного раввина израильской системы сертификации кашрута.
Как и Зует, Новая либеральная партия подчеркивает необходимость "положить конец войне с каннабисом", включая марихуану для личного пользование, и расширение доступа к лекарственной марихуане.
Что касается образования, то платформа партии обещает реформы, которые позволят децентрализовать и передать контроль над системой образования от министерства образования местным общинам. Кроме того, Новая либеральная партия одобряет систему ваучеров для расширения родительского выбора.