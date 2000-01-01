29.11 09:04 MIGnews.com

Госконтролер занялся конфискациями имущества Шая Ницана

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Офис государственного контролера Израиля пишет доклад о конфискации имущества подозреваемых офисом государственной прокуратуры. Данный проект является одним из лидирующих в деятельности генерального прокурора Шая Ницана.Работа над докладом началась еще при прошлом госконтроле, Йосефе Шапира. Государственный контролер подозревает, что конфискации и арест имущества нарушают права задержанных.При Ницане широко распространилась практика ареста денежных средств и активов подозреваемых в совершении финансовых преступлений. В некоторых случаях подозреваемые вынуждены жить без доступа к собственному банковскому счету и финансовым активам многие месяцы - до суда и даже до предъявления обвинения.В большинстве случаев деньги и активы подозреваемым возвращаются - даже если они были осуждены. Так, с 2008 по 2017 годы было конфисковано активов подозреваемых на общую сумму 3,5 миллиарда шекелей - но им было возвращено более 3 миллиардов. Адвокаты подозреваемых подают жалобы на описанную практику, указывая на то, что речь идет о финансовом наказании без суда.Также эту практику критиковал Верховный Суд. На сессии суда посвященного разбирательству дела Шауля Эловича в рамках “дела 4000” судья Исаак Амит написал: “Поведение властей противоречит основополагающим положениям нашего закона”. Это поведение “нарушает права собственности”, и к нему следует относится “с чрезвычайной осторожностью”.БАГАЦ указал на то, что полиция и прокуратура расширяет конфискации без получения на то разрешения. Конфискуются объекты искусства, наручные часы и даже обручальные кольца. В материалах суда говорится о том, что полиция прибыла в дом Шауля и Ирис Эловичей с двумя грузовиками и оценщиком. Из дома магната вывезли все предметы искусства и ценные вещи.Сам Элович, контролирующий акционер израильского коммуникационного гиганта "Безек" Шауль Элович обвинил правоохранительные органы и следователей в беспрецедентном давлении."Они используют арест, чтобы сломать меня и убить, и они убьют меня. Но я не сознаюсь в том, чего не совершал, даже если у меня случится сердечный приступ", - заявил он районном суде Тель-Авива 26 февраля. Адвокат Эловича, Жак Хен заявил: “Они пытаются сломить дух моего клиента”.Судья Ааат Барон также критиковала подобную практику конфискаций. Она частично приняла петицию двух обвиняемых по делу о коррупции в компании водоснабжения Мей Авивим, и распорядилась, чтобы сумма конфискованного прокуратурой имущества была сокращена до 18 миллионов шекелей с 35 миллионов.