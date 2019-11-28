29.11 07:20 MIGnews.com

Призраки Нетивей Исраэль: "Макор" атаковал Либермана

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Программа 13-го канала израильского ТВ Макор опубликовала материал о том, что “существуют записи, связывающие Авигдора Либермана с делом Нетивей Исраэль”.Авторы программы утверждают, что среди материалов расследования о различных нарушениях, уклонении от налогов и отмывании денежных средств в нетивей Исраэль “обнаружена взрывная запись, связывающая с делом лидера НДИ Авигдора Либермана”.Один из обвиняемых по делу - Александр Вижницер, бывший генеральный директор Нетивей Исраэль . Он был обвинен в получении взяток, угрозах, отмывании денег и нарушении закона о подоходном налоге.В настоящий момент идет суд над строительным подрядчиком Исраэлем Баром, который утверждает, что передал в качестве взяток Вижницеру около миллиона шекелей, и что большая часть этих денег предназначалась для Либермана.Макор сообщает о существовании записи разговора Бара с “А.”. Бар говорит: “Вижницер - человек Либермана. Он приходил к Шимону Азулаю и говорил, что Либерману нужно полмиллиона шекелей. Они попали к Либерману, но тот почти ничего не сделал”.Корреспонденты Макор говорили с “А.”. Тот сообщил, что по собственной инициативе пошел в полицию и передал ей запись указанного разговора. Записи указывают на то, что Шимон Азулай, заместитель директора Нетивей Исраэль и известный активист Лиакуда был тем человеком, который передал деньги Вижницеры “для Либермана”.Либерман ответил на публикацию 13-го канала следующим заявлением: “Речь идет о лжи и навете, которые программа Макор распространяет на протяжении многих лет, и которые прямо направлены против Авигдора Либермана. Это расследование, как и все расследования в прошлом подтверждает, что речь идет об обсессии и личном преследовании”.Подрядчик Исраэль Бар заявил:”Все сказанное в этом разговоре было сказано в шутку”.Шимон Азулай, через своего адвоката заявил: “Азулай никогда не был частью системы взяток. Его характер и стиль жизни - безупречны. Печально видеть как за материалы расследования выдаются разговоры-сплетни”.Израильская полиция заявила: “Расследование, которое было предметом вашей программы ведется профессионально и в соответствии с буквой закона. Юридический процесс на настоящий момент продолжается и нам на этом этапе больше нечего добавить”.Журналист The Marker Йехуда Бузагло, первым опубликовавший материалы о деле Исраэля Бара через своего адвоката заявил: “Упомянутое в материале - не единственная загадка во всем этом деле, и не самая значительная. Будет правильно, если ответы будут даны сначала в суде, а уже потом вынесены на суд публики. выражения, прозвучавшие на записи следует изучить на фоне всего разговора”.