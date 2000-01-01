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Саар: я принесу больше мест блоку, чем Нетаниягу | Фото:29.11 07:18   MIGnews.com

Саар: я принесу больше мест блоку, чем Нетаниягу

Гидеон Саар ("Ликуд") продолжает жестко критиковать премьер-министра Биньямина Нетаниягу, утверждая, что если он возглавит "Ликуд", ему удастся получить больше мест, чем премьер-министру.

"Я бы поддержал Нетаньяху даже с обвинительным актом, но есть политическая реальность, которая говорит о том, что он дважды не смог сформировать правительство. Видите ли вы разумную вероятность того, что премьер-министр преуспеет в формировании правительства после третьих выборов?"

"Я могу принести наибольшее количество мест в "Ликуд". Я не сомневаюсь, что смогу принести в партию больше мест, чем Нетаниягу. Я получу голоса со второго блока", - подчеркнул он.

Саар сказал, что не сожалеет о своем требовании провести праймериз в партии. "Я на 100% в мире с самим собой. Это второй раз, когда выборы могут быть предотвращены - и вы знаете, какую цену заплатят граждане Израиля - все дебаты - это политические дебаты, без людей".

Между тем, новый опрос, проведенный для Radio 103FM, показал, что правый блок во главе с Сааром получит 60 мест, на три места больше, чем тот же блок во главе с Нетаниягу.


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