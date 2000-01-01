29.11 21:37 MIGnews.com

СБУ задержала хакеров, воровавших деньги в США и ЕС

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В Черкасской области СБУ была разоблачена хакерская группировка, промышлявшая снятием средств клиентов электронных платежных систем США и стран Евросоюза."Оперативники спецслужбы установили, что организаторами группировки является гражданин РФ, проживающий в Киеве, и трое жителей Черкасской области. Киберпреступники через специальные закрытые хакерские форумы покупали данные платежных счетов иностранцев", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.Используя полученные незаконным путем платежные данные, киберпреступники приобретали в зарубежных интернет-магазинах различные товары, которые затем реализовывали в Украине через онлайн-сервисы. Действовали хакеры с 2010 года, их годовой оборот составлял 500-700 тысяч долларов.В ходе обысков по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Черкассах правоохранители изъяли компьютеры с данными, подтверждающие противоправные закупки, а также незаконно закупленные товары и сумму превышающую 5000 долларов США.В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.