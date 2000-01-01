Путин и Зеленский вероятно обсудят вопрос поставок газа
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе грядущей встречи в Париже 9 декабря вероятно будут обсуждать проблемные аспекты переговоров о поставках газа.
“Идет двусторонний процесс, как об этом договорились президенты во время недавнего телефонного общения. В целом есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже (9 декабря во французской столице состоится саммит в нормандском формате), где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику”, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Также Песков подчеркнул, что в настоящее время по этой теме "осуществляются интенсивные контакты, и пока они идут, было бы преждевременно давать какие-то оценки", а также добавил, что контакты идут как посредничестве Еврокомиссии, так и в двустороннем формате.
На вопрос о возможной цене для Украины российского газа, Песков отвечать отказался.
"В ходе коммерческих переговоров говорить о каких-то цифрах со стороны, не будучи участником переговоров, было бы неверно и неразумно. Поэтому не будем сейчас давать никаких ни пояснений об условиях, с которыми стороны выступают, ни (оценивать) перспективы. Давайте дождемся итогов этих контактов", - ответил он на вопрос о цене, которую будут обсуждать в ходе переговоров Москва и Киев.