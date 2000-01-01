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Судан отменил исламистские законы против женщин | Фото:30.11 02:44   MIGnews.com

Судан отменил исламистские законы против женщин

В четверг, 28 ноября, Судан отменил закон, учрежденный при бывшем президенте Омаре аль-Башире для регулирования одежды и поведения женщин в соответствии с канонами ислама.

Закон предусматривал наказание в виде порки для нарушителей, заявил министр юстиции Насредин Абдельбари. Об этом пишет Reuters.

Закон, используемый для введения консервативных исламских социальных кодексов, ограничивал свободу женщин в одежде, передвижении, ассоциации, работе и учебе. Он был широко раскритикован местными и международными правозащитными группами.


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