Джонсон: Великобритания выйдет из ЕС не позднее 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, 29 ноября, что Британия покинет Европейский Союз не позднее 31 января, если его Консервативная партия выиграет большинство на выборах через две недели.
"Если мы сможем получить рабочее большинство, то мы выйдем 31 января", - сказал Джонсон в интервью радио LBC.
Он также повторил свое сообщение о том, что не видит причин, по которым Британии необходимо продлить переходный период после Brexit после конца 2020 года.
На вопрос, будет ли он премьер-министром, если Великобритания покинет ЕС, он ответил: "Я бы предпочел вывести нас из ЕС. Я могу так сказать."
Джонсон ранее обещал вывести Великобританию из ЕС к 31 октября 2019 года.