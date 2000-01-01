29.11 14:19 MIGnews.com

Джонсон: Великобритания выйдет из ЕС не позднее 31 января

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, 29 ноября, что Британия покинет Европейский Союз не позднее 31 января, если его Консервативная партия выиграет большинство на выборах через две недели."Если мы сможем получить рабочее большинство, то мы выйдем 31 января", - сказал Джонсон в интервью радио LBC.Он также повторил свое сообщение о том, что не видит причин, по которым Британии необходимо продлить переходный период после Brexit после конца 2020 года.На вопрос, будет ли он премьер-министром, если Великобритания покинет ЕС, он ответил: "Я бы предпочел вывести нас из ЕС. Я могу так сказать."Джонсон ранее обещал вывести Великобританию из ЕС к 31 октября 2019 года.