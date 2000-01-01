30.11 01:40 MIGnews.com

В Италии накрыто подпольное нацистское формирование

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Итальянская полиция заявила в четверг, 28 ноября, что раскрыла заговор с целью формирования новой нацистской партии и изъяла тайник с оружием во время обысков по всей стране. Полиция в 16 городах и поселках от средиземноморского острова Сицилия до Альп на севере Италии приняла участие в расследовании, которое было начато два года назад.Исследование выявило "огромное и разнообразное количество субъектов, жителей разных мест, объединенных одним и тем же идеологическим фанатизмом и желающих создать открыто пронацистское, ксенофобское и антисемитское движение", говорится в заявлении полиции.Полиция не сообщила, сколько человек присоединилось к группе или сколько было арестовано. В Италии "защита фашизма" и попытки возродить фашистские партии являются преступлениями.Новая партия была названа Итальянской национал-социалистической партией рабочих и полиция показала ряд нацистской атрибутики, в том числе свастики и картины Адольфа Гитлера. Они также обнаружили большое количество оружия, в том числе пистолеты, охотничьи ружья и арбалеты. Группа установила связи с экстремистскими группами за рубежом, в том числе в Португалии, Великобритании и Франции, сообщает полиция.