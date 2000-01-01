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Столтенберг: ЕС не защитит Европу без Альянса 29.11 15:10   MIGnews.com

Столтенберг: ЕС не защитит Европу без Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Париже на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Евросоюз не способен самостоятельно защитить себя от потенциальной агрессии.

"Европейский Союз не может защищать Европу. Единство Европы не может заменить трансатлантическое единство. Крепкое НАТО и крепкий Европейский союз - это две стороны одной монеты. Оба необходимы для постоянной свободы и процветания Европы", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что разногласия среди членов НАТО по различным вопросам, включая ситуацию на северо-востоке Сирии, не является секретом, пишет пресс-служба.

"Но мы согласны с основами: стоять вместе, защищая друг друга. Статья 5, наше условие о коллективной обороне, является обязательством всех стран-членов. Поэтому, господин президент, основы НАТО прочны. Мы будем продолжать адаптироваться, продолжать модернизировать. И вместе мы решим, как мы можем в дальнейшем усилить политическую роль НАТО", - добавил генсек.

По его словам, НАТО является единственной организацией, где Северная Америка и Европа могут совместно решать проблемы, в частности: борьба с терроризмом, противодействие все более решительной России, усиление влияния Китая.


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