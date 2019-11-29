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ЕС не лишит свободы котов 29.11 23:09   MIGnews.com

ЕС не лишит свободы котов

Европейский Союз заявляет, что не будет запрещать свободное перемещение котов на открытом воздухе, как это предложили сделать ученые Университета Тилбурга с целью якобы защиты вымирающих птиц и окружающей среды.

Чиновник ЕС заявил в четверг, что блок является "защитником права на свободное передвижение - в частности, котов", и "категорически" отрицает, что когда-нибудь заставит содержать котов в помещении или на поводке, как предлагает одно научное исследование.

Ученые Университета Тилбурга написали в оксфордском журнале, что домашние коты, которые свободно перемещаются, "влияют на биоразнообразие в связи с хищничеством, конкуренцией, болезнями и гибридизацией", и добавили, что хищническое влияние – более сильное, чем обычно считают, пишет NYDailyNews.

Они аргументировали, что законы и директивы ЕС могут заставить владельцев держать кошек в помещении или на поводке на улице.


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