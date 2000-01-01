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В Германии приравняют `Хизбаллу` к ISIS | Фото:29.11 11:44   MIGnews.com

В Германии приравняют "Хизбаллу" к ISIS

По сообщениям ежедневной газеты Der Spiegel, правительство Германии объявит вне закона ливанскую террористическую организацию "Хизбалла".

Источники из Министерства иностранных дел Германии, Министерства внутренних дел и Министерства юстиции сообщили Der Spiegel, что решение может быть принято на следующей неделе, когда намечено заседание министров.

Если решение будет выполнено, все действия и связи с Хизбаллой будут запрещены в Германии, включая символику группировки. Хизбаллу, по сути, приравняют к такой группировке, как "Исламское государство".


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