29.11 11:10 MIGnews.com

Израиль "исправил ошибку" и осудил злодеяния в Мьянме

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Министерство иностранных дел Израиля осудило преступления против рохинджа, группы мусульманского меньшинства в Мьянме, после того, как израильский дипломат поддержал должностных лиц бирманского правительства, представших перед судом по геноциду в международном суде."Поддержка за хороший вердикт и удачу!", - написал посол Израиля в Мьянме Ронен Гилор в начале недели в Твиттере. Позднее, после запроса от израильской ежедневной газеты Haaretz, твит был удален, сообщается на сайте газеты.В четверг министерство заявило, что твит был написан "по ошибке и был немедленно исправлен". В заявлении также говорится, что "Израиль решительно осуждает злодеяния, совершенные в районе Ракхайн против рохинджа. Около недели назад Израиль проголосовал за резолюцию об осуждении злодеяний".Мьянму обвинили в том, что она допустила массовые убийства, а также поджоги в результате подавления меньшинства мусульман на западе страны в августе 2017 года. Лидерам страны будут предъявлены обвинения в геноциде в Международном суде в Гаага, начиная с 10 декабря