Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израиль осудил злодеяния в Мьянме после `ошибки` | Фото:29.11 11:10   MIGnews.com

Израиль "исправил ошибку" и осудил злодеяния в Мьянме

Министерство иностранных дел Израиля осудило преступления против рохинджа, группы мусульманского меньшинства в Мьянме, после того, как израильский дипломат поддержал должностных лиц бирманского правительства, представших перед судом по геноциду в международном суде.

"Поддержка за хороший вердикт и удачу!", - написал посол Израиля в Мьянме Ронен Гилор в начале недели в Твиттере. Позднее, после запроса от израильской ежедневной газеты Haaretz, твит был удален, сообщается на сайте газеты.

В четверг министерство заявило, что твит был написан "по ошибке и был немедленно исправлен". В заявлении также говорится, что "Израиль решительно осуждает злодеяния, совершенные в районе Ракхайн против рохинджа. Около недели назад Израиль проголосовал за резолюцию об осуждении злодеяний".

Мьянму обвинили в том, что она допустила массовые убийства, а также поджоги в результате подавления меньшинства мусульман на западе страны в августе 2017 года. Лидерам страны будут предъявлены обвинения в геноциде в Международном суде в Гаага, начиная с 10 декабря


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:44
В Германии приравняют "Хизбаллу" к ISIS
11:38
Мужчина совершил ограбление, угрожая жертве бомбой
10:32
Беннетт: Израиль должен вытеснить Иран из Сирии
10:02
Маккаби возвращается
10:00
В Израиле появится либертарианская партия
09:40
Защита убийцы-историка Соколова объяснил его несудимость
09:20
ХАМАС снова отменил протесты на границе с Газой
09:02
"Убийства евреев сегодня окупаются"
08:30
Сын Сафронова накажет пассажира за съемку его спасения
08:15
Иран: задержана группа людей, связанная с ЦРУ
08:01
Университет Бен-Гуриона вошел в топ-15 молодых институтов
07:20
Призраки Нетивей Исраэль: "Макор" атаковал Либермана
07:18
Саар: я принесу больше мест блоку, чем Нетаниягу
07:03
Письмо Эйнштейна о Теории Всего продадут с аукциона
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus