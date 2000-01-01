29.11 10:32 MIGnews.com

Беннетт: Израиль должен вытеснить Иран из Сирии

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Израиль имеет возможность вытеснить иранские войска из Сирии и вынудить Тегеран отказаться от своих усилий по превращению страны в плацдарм для нападений на еврейское государство, заявил министр обороны Нафтали Беннетт.Согласно отчету, во время серии недавних встреч с высокопоставленными сотрудниками службы безопасности, министр обороны Беннетт заявил, что у Израиля есть "окно возможностей", чтобы воспользоваться текущими внутренними проблемами Ирана, чтобы вытеснить Силы Кудс из Сирии.Беннетт, согласно отчету, утверждает, что Израиль должен оказать повышенное давление на Иран в военном отношении в Сирии, а также в экономическом и политическом плане. Он добавил, что Израиль допустил ошибку, свернув свою деятельность против Ирана в последние месяцы.Министр обороны заявил, что Израиль должен значительно активизировать свои операции против Ирана и принять меры против любого иранского военного присутствия в Сирии и других странах региона. Также, необходимо усилить удары по иранским целям в Сирии, даже рискуя спровоцировать иранский ответ, заявил Беннетт.За последние две недели сотни иранских демонстрантов были убиты силами режима. По мере того как число погибших возрастало, протесты становились все более политическими с требованиями отставки высокопоставленных иранских чиновников.