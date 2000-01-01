29.10 09:11 MIGnews.com

Аль-Багдади подвело нижнее белье

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Канал NBC опубликовал новые подробности ликвидации лидера Исламского государства “халифа” Абу Бакра аль-Багдади.Канал сообщает о том, что с лета этого года американская разведка “имела непосредственный доступ к прямому окружению Багдади”.Курдский генерал Мазлум Абди - представитель SDF заявил в интервью NBC, что его разведка располагала источником среди верхушки ISIS.Источник предоставил подробные чертежи комплекса близ турецкой границы, на территории которого укрывался Багдади. он также сообщил данные об охране, предоставил планы этажей и тоннелей.Курдские оперативники передали эту информацию американской разведке, что позволило спецназу Дельта точно спланировать блестяще проведенную операцию.Курдский источник находился в комплексе в момент атаки американских сил и покинул его вместе с американцами.Источник был одним из советников Багдади по безопасности. Он предоставил американцам трусы джихадисткого лидера, а позднее - образец его крови, для подтверждения идентичности “халифа” перед операцией.Американская разведка провела анализы ДНК, подтвердившие, что речь идет о Багдади. После этого операция начала набирать высокие обороты.Генерал Абди одобрил результаты рейда, заявив, что он стал плодом “сотрудничества в сфере разведки и точного мониторинга” на протяжении пяти месяцев.