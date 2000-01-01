29.10 08:41 MIGnews.com

Израиль: протесты против carpooling

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По сообщениям в израильских СМИ, в Гуш-Дан начались протесты против проекта министерства транспорта “совместные полосы” (carpooling) в рамках которого одна из полос на главных шоссе в центре страны выделяется для автомобилей, перевозящих более одного человека.В результате осуществления проекта весь темп жизни в Гуш-Дане сбит, на въездах в города образуются гигантские транспортные пробки. Особенно сильно пострадала Нетания, куда навигационные приложения автоматически перенаправляют водителей с безумно перегруженного Прибрежного шоссе.Демонстрация протеста намечена на 06:30 утра пятницы, 1 ноября. Участники намерены блокировать несколько ключевых перекрестков в центре страны. Организаторы протестов также опубликовали номер телефона министра транспорта Бецалеля Смотрича и призывают израильтян бомбардировать его сообщениями о пробках, в надежде, что это изменит отношение министра к проекту.