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Израиль: протесты против carpooling 29.10 08:41   MIGnews.com

Израиль: протесты против carpooling

По сообщениям в израильских СМИ, в Гуш-Дан начались протесты против проекта министерства транспорта “совместные полосы” (carpooling) в рамках которого одна из полос на главных шоссе в центре страны выделяется для автомобилей, перевозящих более одного человека.

В результате осуществления проекта весь темп жизни в Гуш-Дане сбит, на въездах в города образуются гигантские транспортные пробки. Особенно сильно пострадала Нетания, куда навигационные приложения автоматически перенаправляют водителей с безумно перегруженного Прибрежного шоссе.

Демонстрация протеста намечена на 06:30 утра пятницы, 1 ноября. Участники намерены блокировать несколько ключевых перекрестков в центре страны. Организаторы протестов также опубликовали номер телефона министра транспорта Бецалеля Смотрича и призывают израильтян бомбардировать его сообщениями о пробках, в надежде, что это изменит отношение министра к проекту.


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