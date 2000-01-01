29.10 08:10 MIGnews.com

В дело советников Нетаниягу вмешался Мандельблитт

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Советник премьер-министра Биньямина Нетаниягу Йонатан Урих обратился с письмом к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту. Урих указывает на неправомерные действия полиции в “деле о домогательствах к государственному свидетелю Фильберу”.Урих обвинил полицию в “нелегальном взломе” его телефона, и в просмотре корреспонденции, не имеющей отношения к делу.Письмо юридическому советнику составлено адвокатом Ноей Мильштейн и озаглавлено “Незаконный взлом телефона Йонатана Уриха”. Адвокат указывает, что телефон Уриха просматривала следователь в чине главного инспектора. Она потребовала у советника код для того, чтобы можно было открыть телефон, и не сообщила ему о том, что он имеет право отказать.Письмо подвергает резкой критике поведение полиции: “Несмотря на то, что адвокат Шломо Фильбера дал понять,что государственный свидетель никогда не слышал никаких нападок - в том числе и в реальном времени, и не чувствует, что на него давят, в полиции решили, что речь идет об “атаках” в период предвыборной кампании”.Мандельблитт, после скандального репортажа о деле, переданного 12-м каналом израильского ТВ, обратился к полиции и потребовал разъяснений.Глава правительства Биньямин Нетаниягу гневно прокомментировал инцидент, заявив, что “совершены попытки подорвать доверие в моем непосредственном окружении”.В случае, если обвинения в том, что материалы с телефона Уриха были опубликованы в группе “Завершение расследования дела 4000” подтвердятся, это означает, что они были использованы и при расследовании других дел - на что необходима санкция суда.