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Дело против советников премьера приказал открыть генпрокурор 29.10 06:57   MIGnews.com

Дело против советников премьера приказал открыть генпрокурор

Корреспондент телеканала КАН Рон Яновски сообщил, что дело о “домогательствах” в отношении государственного свидетеля по “делу 4000” Шломо Фильбера было возбуждено по требованию генерального прокурора Израиля Шая Ницана.

Сам Фильбер жалобы на “домогательства” не подавал, а лишь поставил полицию в известность об инциденте перед своим домом.

Люди из окружения бывшего генерального директора министерства связи Шломо Фильбера, ставшего государственным свидетелем по делу 4000, заявили, что он не жаловался в полицию на “нападки” со стороны людей премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Друзья Фильбера сообщили, что им ничего неизвестно о полицейском расследовании этого дела. Источник портала walla  заявил: “Основываясь на опыте моего личного знакомства с Фильбером я могу сказать, что он такой жалобы подавать бы не стал”.


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