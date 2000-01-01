29.10 06:57 MIGnews.com

Дело против советников премьера приказал открыть генпрокурор

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Корреспондент телеканала КАН Рон Яновски сообщил, что дело о “домогательствах” в отношении государственного свидетеля по “делу 4000” Шломо Фильбера было возбуждено по требованию генерального прокурора Израиля Шая Ницана.Сам Фильбер жалобы на “домогательства” не подавал, а лишь поставил полицию в известность об инциденте перед своим домом.Люди из окружения бывшего генерального директора министерства связи Шломо Фильбера, ставшего государственным свидетелем по делу 4000, заявили, что он не жаловался в полицию на “нападки” со стороны людей премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Друзья Фильбера сообщили, что им ничего неизвестно о полицейском расследовании этого дела. Источник портала walla заявил: “Основываясь на опыте моего личного знакомства с Фильбером я могу сказать, что он такой жалобы подавать бы не стал”.