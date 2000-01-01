29.10 06:42 MIGnews.com

Информация с телефонов советников Биби появилась в whatsapp

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Через день после допросов и конфискации телефонов двух советников премьер-министра Нетаниягу 0 Офера Голана и Йонатана Уриха последний обвинил полицию в сливе информации с его телефона в сеть.Урих заявил в интервью корреспонденту 12-го канала по криминальным делам Моше Носсбойму: “Полицейские следователи читали корреспонденцию с моего телефона - даже то, что не имеет отношения к делу Фильбера”.Носсбойм сообщает о том, что во время допроса следователь полиции просмотрела корреспонденцию Уриха на телефоне. Она якобы разместил информацию с телефона в группе whatsapp “Завершение дела 4000”. По официальной версии, полиция только конфисковала телефоны Голана и Уриха - но не проверяла их.Представители прокуратуры заявили в интервью радио 103FM что для того, чтобы изучить содержимое конфискованных телефонов полиции необходима санкция суда - или согласие владельцев телефонов. Телефоны “содержатся в закрытых конвертах в ожидании решения суда”.Урих утверждает, что женщина, расследующая дело не сказала Уриху о том, что у него есть право отказать в изучении содержимого телефона. Он позволил ей и еще одному следователю просмотреть корреспонденцию и вынести телефон из комнаты, в которой проходил допрос.В интервью 13-му каналу Урих и Голан признали, что им было известно о машине под окнами Шломо Фильбера. Они, однако, утверждают, что у них “не было намерений атаковать Фильбера”. Они также утверждают, что Нетаниягу ничего об этом известно не было.По делу также допрошены еще два человека из окружения Нетаниягу - ответственный за работу с новыми медиа Топаз Лук и главный стратег кампании Ликуда Исраэль Эйнхорн.13-й канал отмечает, что за угрозы или шантаж в отношении лица находящегося под следствием или выступающего в качестве свидетеля предусмотрено наказание - до трех лет тюрьмы.