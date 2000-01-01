29.10 21:51 MIGnews.com

Министр юстиции обвинил прокуроров в предвзятости

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Во вторник, 29 октября, министр юстиции Амир Охана подверг критике государственных прокуроров, обвинив их в слепом преследовании государственных должностных лиц, которые, по их мнению, угрожают их положению, при поддержке "культа придворных репортеров".Отвечая на его обвинения, юридический советник Авихай Мандельблит и государственный прокурор Шай Ницан заявили, что они "сожалеют" о его комментариях и "отвергают попытку осудить работу полиции и сотрудников прокуратуры без каких-либо фактических оснований". "Правоохранительная система не будет втянута в политическую сферу. Никто не сможет удержать или отговорить нас от правильного пути", - заявили Мандельблит и Ницан в совместном заявлении.Охана, из партии "Ликуд", отреагировал на расследования в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в том числе на новое расследование о возможном вмешательстве помощников премьер-министра против свидетеля. Охана сказал, что он был знаком с обвинением в течение многих лет благодаря своей прошлой работе в качестве адвоката, и признал, что встречал много "прилежных и преданных адвокатов", которые ищут справедливости в системе.Но он сказал: "Есть еще одно следствие - следствие внутри следствия. Есть те, кому наряду с небольшим культом придворных репортеров удалось создать представление о том, что ведется война света против тьмы. Любые жалобы на систему правосудия отвергаются придворными репортерами в качестве посягательства на верховенство закона", - сказал он.По словам Оханы, обвинение "превращается в политического игрока" и определяет свою повестку дня в соответствии с политическими событиями. Он обвинил прокуроров в предвзятости к делам Нетаниягу."В то время как большинство прокуроров проводят слушания без предубеждений, следствие внутри следствия было в отпуске во время слушания и, согласно утечкам, уже приняло решение, независимо от того, что было сказано на слушании".Охана добавил, что он хотел начать расследование "сотен утечек" из дел премьер-министра, но ему было отказано в связи с "полным нежеланием искать правду". "Общественность видит это и с трудом верит, что именно так действует правоохранительные органы в Израиле", - сказал он.Охана отрицает, что действовал от имени премьер-министра, сказав, что "эти проблемы волнуют меня лично".Он отметил, что не может повлиять на изменения в системе из-за своего статуса министра во временном правительстве. Он призвал Мандельблита проверить своих сотрудников на наличие предводителей, заявив, что поиск и вытеснение таких людей необходимо для поддержания общественного доверия.