29.10 19:10 MIGnews.com

Нетаниягу не сможет общаться со своими советниками

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13 канал сообщил, что следователи запретили консультантам средств массовой информации Йонатану Уриху и Топазу Локку, которые работают на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, общаться с ним. Они получили запрет в рамках расследования "кампании запугивания государственного свидетеля Шломо Фильбера".В рамках нового дела за последние несколько дней были допрошены трое консультантов премьер-министра по коммуникациям и средствам массовой информации - Офер Голан, Йонатан Урих и Топаз Локк, а их личные телефоны были конфискованы.Это вызвало возмущение среди окружения Нетаниягу, которые называют конфискацию ненужным преследованием со стороны сотрудников правоохранительных органов.Вчера вечером консультант по средствам массовой информации Йонатан Урих направил яростное письмо Генеральному прокурору, в котором утверждалось, что он был фактически вынужден позволить полицейскому проверить его мобильный телефон.