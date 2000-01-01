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Премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку | Фото:29.10 18:01   MIGnews.com

Премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку

Премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку во вторник, 29 октября, что было одним из главных требований антиправительственных демонстрантов. Он подписал указ вскоре после нападения на протестующих сторонниками террористической группировки "Хизбалла".

Премьер-министр Саад Харири объявил, что зашел в "тупик" в попытке разрешить кризис, который парализовал страну почти на две недели. Демонстранты разразились аплодисментами.

"Я все это время пытался найти выход и прислушаться к голосу народа и защитить страну от угроз безопасности и экономики", - сказал Харири. "Сегодня, честно говоря, я зашел в тупик, и пришло время для большого шокирующего шага, чтобы противостоять кризису".

Предложенный налог на WhatsApp 17 октября вызвал протесты, в результате которых сотни тысяч людей вышли на улицы в крупнейших демонстрациях за более чем десятилетие. Протесты вскоре затронули и другие экономические проблемы, в том числе вопросы коррупции. На прошлой неделе лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла подверг критике протесты, обвинив иностранные державы в их спонсировании и заявив, что они угрожают втянуть страну в гражданскую войну.


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