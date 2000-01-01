29.10 17:45 MIGnews.com

Ганц о ядерной угрозе Ирана: все варианты на столе

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Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц заявил во вторник, 29 октября, что он всегда будет выступать за дипломатическое решение попыток Ирана получить ядерной оружие, хотя он подчеркнул, что, если это не удастся, "все варианты находятся на столе".Выступая на этой неделе в Иерусалиме, кандидат в премьер-министры сказал, что ситуация с безопасностью в Израиле нестабильна, и самой острой угрозой остаются ядерные амбиции Тегерана и его региональная агрессия. "Все варианты находятся на столе, чтобы предотвратить ядерный потенциал Ирана, хотя я всегда буду и всегда должен поддерживать дипломатию." - заявил он, говоря по-английски. "Но если надо будет - все варианты на столе. Это не лозунг. Это реальная жизнь. Я знаю, о чем говорю".В своей 15-минутной речи Ганц не упомянул премьер-министра Биньямина Нетаниягу по имени, но намекнул, что он слишком много говорит обо все остальном, но мало о безопасности Израиля."Кахоль Лаван - самая большая фракция в парламенте Израиля. Суммарный 100-летний опыт нашего руководства в области безопасности не имеет себе равных среди остальных в этом здании", - сказал он, имея в виду лидеров партии и других бывших военачальников Моше Яалона и Габи Ашкенази."Я хорошо знаком с потребностями, рисками и необходимыми ответами", - продолжил Ганц. "Эти вопросы требуют меньше разговоров - больше действий. По дипломатическим каналам, обратным каналам и, при необходимости, операциям".Ссылаясь на многочисленные проблемы Израиля, он призвал к созданию "правительства широкого либерального единства", которое было бы стабильным, ответственным и прагматичным. Ганц также посвятил значительную часть своей речи отношениям между Израилем и диаспорой, пообещав, что Иерусалим всегда будет поддерживать еврейские общины по всему миру."Как бывший начальник штаба Армии Обороны Израиля, как политический лидер, которому поручено сформировать следующее правительство еврейского государства - и, прежде всего, как еврей, - я говорю нашим братьям и сестрам по всему миру: Израиль стоит за вами, и где это необходимо, впереди вас", - сказал он.По словам Ганца, за последнее десятилетие связи между евреями в Израиле и других странах, которые он назвал "секретным оружием" евреев, начали ухудшаться."Когда я стану премьер-министром Израиля, я приму все потоки иудаизма", - заявил он под бурные аплодисменты делегатов Еврейского агентства. "Мы являемся частью вдохновляющей колоритной мозаики культур и традиций. И я буду развивать этот плюрализм". Он также пообещал "содействовать осуществлению" замороженного в настоящее время соглашения, чтобы сделать площадь Стены Плача более доступной.